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Технологии

00:03

Что значит мяу? Программисты разработали переводчик с кошачьего

технологии

Бывший программист компании Amazon Хавьер Санчес разработал приложение для смартфонов MeowTalk, осуществляющее, как сказано в описании, "перевод с кошачьего языка". Приложение размещено на площадках AppStore и Google Play и доступно для установки на телефоны, работающие на iOS и Android. Научимся ли мы лучше понимать своих питомцев – разбирался наш обозреватель Николай Гринько.

Фото: depositphotos/elwynn

Функционал MeowTalk довольно прост: оно записывает звуки, издаваемые кошкой, и выводит на экран текстовый перевод: "Я злюсь", "Я охочусь", "Я хочу есть" и так далее. Всего 9 наиболее часто используемых фраз. Санчес программировал приложение, используя мяуканье своего кота по кличке Миттенс. Однако, по словам разработчика, это не означает, что программа понимает только одного кота. Встроенный обучающийся алгоритм позволяет пользователю создать индивидуальный словарь собственного питомца, и со временем приложение научится распознавать его эмоции более точно.

Большинство информационных порталов размещает это сообщение в разделе забавных новостей, однако оно дает повод поговорить о довольно серьезных вещах. Не секрет, что сегодня крупнейшие компании ведут борьбу за обладание как можно большим количеством пользовательских данных.

Именно поэтому периодически всплывают разоблачающие материалы о том, что Google или Facebook шпионит за своими пользователями, скрупулезно фиксируя каждый клик, лайк и свайп. Компании обвиняют и в подслушивании через встроенные микрофоны, и в подглядывании через камеры, но пока доказательств этому вроде бы не найдено. Однако эксперты сходятся во мнении: все это абсолютная правда. Информация – источник сверхдоходов. И чем ее больше, тем крупнее цифры на счетах.

Неудивительно, что небольшие стартапы хотят урвать собственный кусочек информационного пирога, а потому все время находят ниши, до которых медиазубры еще не дотянулись. Зачем они это делают? Варианта здесь два: либо со временем стать монополистом, либо продаться тем самым зубрам.

Вернемся к переводчику с кошачьего. За первые дни работы приложение собрало множество отзывов – от восторженных до самых негативных. У кого-то оно прекрасно понимает мяуканье кошек, у других – выдает совершенно неадекватные версии перевода. Но на самом деле это не так уж и важно: главная цель разработчиков – собрать индексированную базу кошачьих сигналов, и каждый пользователь, составляющий словарь своего кота, помогает в этом.

Через какое-то время у разработчиков появятся сотни тысяч терабайт мяуканья и мурлыканья, нейросеть будет учиться на них, а уже это позволит сделать перевод гораздо более точным. И (если повезет) стартап Хавьера Санчеса сможет либо стать владельцем патента и получать отчисления от каждой компании, которая захочет встроить кошачий переводчик в свой гаджет, либо продаться целиком за кругленькую сумму тем же Google, Apple или Facebook. Такие нынче времена.

Кстати, наверняка одними кошками дело не ограничится. Можно попробовать научить нейросеть понимать собак, коров, кур и даже хомяков. Сложность лишь в том, что аудиокоммуникация – это далеко не единственный способ, которым животные передают информацию. Те же кошки используют для этого хвост, уши, вибриссы (усы) и едва ли не все остальные части тела. Поэтому для наиболее точного перевода в программу придется встроить поддержку камеры и научить нейросеть работать с видео – разумеется, с помощью огромного количества пользовательского контента. И вот только тогда приложение научится понимать вашего кота со стопроцентной точностью. Хотя…

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Гринько Николай

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