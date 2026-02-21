Экс-премьер Степашин рассказал, как Путин ездил в Петербург к больному отцу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин после того, как стал директором ФСБ в 1998 году, попросил у первого президента РФ Бориса Ельцина разрешение еженедельно ездить в Санкт-Петербург к больному отцу. Об этом ТАСС сообщил бывший премьер-министр Сергей Степашин.

Он назвал Путина порядочным и в качестве примера привел историю из 90-х годов.

"Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина: чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург", – указал Степашин.

Экс-премьер подчеркнул, что Ельцин тогда уточнил, зачем нужны такие поездки. В ответ Путин рассказал, что его отец тяжело болен.

Ранее Путин рассказал, что старается не забрасывать занятия спортом. По его словам, именно физическая активность помогает ему в работе.

Президент также отмечал, что наличие целей в жизни всегда дисциплинирует и держит в тонусе. В этом, по его словам, главный секрет молодости.

