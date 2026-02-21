21 февраля, 13:18Политика
Экс-премьер Степашин рассказал, как Путин ездил в Петербург к больному отцу
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин после того, как стал директором ФСБ в 1998 году, попросил у первого президента РФ Бориса Ельцина разрешение еженедельно ездить в Санкт-Петербург к больному отцу. Об этом ТАСС сообщил бывший премьер-министр Сергей Степашин.
Он назвал Путина порядочным и в качестве примера привел историю из 90-х годов.
"Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина: чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург", – указал Степашин.
Экс-премьер подчеркнул, что Ельцин тогда уточнил, зачем нужны такие поездки. В ответ Путин рассказал, что его отец тяжело болен.
