Песков признался, что не знает, откуда Путин черпает силы

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что не знает, откуда Владимир Путин черпает силы.

"Эту загадку пытаются все решить последние 22 года", – так он ответил на вопрос, откуда российский лидер черпает силы при своем напряженном графике.

Ранее бывший глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол рассказал, что отдых Владимира Путина в тайге – настоящее испытание духа, а не прогулка по парку.

По его словам, поход по тайге требует от человека не только силы, выносливости и терпения, но и знаний, навыков выживания, поскольку это "не променад по Сокольникам". В связи с этим Кара-оол назвал Путина, который отдыхает в Туве уже более 10 лет, настоящим таежником и романтиком.



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