Экс-глава Тувы назвал отдых Путина в тайге испытанием духа

Фото: kremlin.ru
Отдых Владимира Путина в тайге – настоящее испытание духа, а не прогулка по парку. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился бывший глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, который в начале сентября был в таежном походе вместе с главой государства.
"По-моему, никого уже не удивляет, что президент, как только выдается свободное время, вырывается отдохнуть именно в тайгу. Правда, я бы не назвал это отдыхом. Ведь таежные походы – это всегда испытание, даже для тех, кто родился и вырос в ней", – сказал он.
По его словам, поход по тайге требует от человека не только силы, выносливости и терпения, но и знаний, навыков выживания, поскольку это "не променад по Сокольникам". В связи с этим Кара-оол назвал Путина, который отдыхает в Туве уже больше 10 лет, настоящим таежником и романтиком.
В начале сентября Путин отправился на отдых в Сибирь вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сразу после поездки на Дальний Восток, где он принял участие в Восточном экономическом форуме. Вместе они ловили рыбу, ходили по тайге и горам, ездили на вездеходе и катере.
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