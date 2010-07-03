Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Поэт имеет право на свое видение", – сказал он, отвечая на вопрос, верно ли певец описал отдых российского лидера.

Ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе Владимира Путина в сибирской тайге. Музыкант отметил, что за кадром оказались десяток офицеров, повар, съемочная группа и сотрудники Федеральной службы охраны.

"Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, с ним десяток офицеров", – написал Шнуров.

Артист также рассказал об осеннем лесе, в котором притаились танки. "Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!" – такими словами закончил свое стихотворение музыкант.

7 октября Владимир Путин отметил свое 67-летие. В компании с министром обороны Сергеем Шойгу глава государства погулял по горам в сибирской тайге. Фотографии были опубликованы на сайте Кремля. На кадрах президент сначала отдыхает на пеньке, вдыхая чистый лесной воздух и наблюдая, как Шойгу расчищает куст брусники со спелыми ягодами. Затем Путин садится за руль машины, заводит мотор и двигается вперед, преодолевая кочки и крутые подъемы.

