Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе Владимира Путина в сибирской тайге. В произведении, опубликованном в Instagram, артист предположил, что президент не смог насладиться тишиной и одиночеством.
Музыкант отметил, что за кадром оказались десяток офицеров, повар, съемочная группа и сотрудники Федеральной службы охраны.
Артист также рассказал об осеннем лесе, в котором притаились танки. "Я люблю побыть один. / Как же хорошо, что осень!", – написал Шнуров.
7 октября Владимир Путин отметил свое 67-летие. В компании с министром обороны Сергеем Шойгу глава государства погулял по горам в сибирской тайге. Фотографии были опубликованы на сайте Кремля. На кадрах президент сначала отдыхает на пеньке, вдыхая чистый лесной воздух и наблюдая, как Шойгу расчищает куст брусники со спелыми ягодами. Затем Путин садится за руль машины, заводит мотор и двигается вперед, преодолевая кочки и крутые подъемы.
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Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошёл, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!
Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)
Посты Шнурова регулярно вызывают резонанс. Ранее он опубликовал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
В феврале артист вступил в конфликт с певцом Юрием Лозой. Реакция музыканта связана с тем, что Лоза в последние годы активно дает комментарии журналистам по многим музыкальным и околомузыкальным вопросам.
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