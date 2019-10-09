Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе Владимира Путина в сибирской тайге. В произведении, опубликованном в Instagram, артист предположил, что президент не смог насладиться тишиной и одиночеством.

Музыкант отметил, что за кадром оказались десяток офицеров, повар, съемочная группа и сотрудники Федеральной службы охраны.

Артист также рассказал об осеннем лесе, в котором притаились танки. "Я люблю побыть один. / Как же хорошо, что осень!", – написал Шнуров.

7 октября Владимир Путин отметил свое 67-летие. В компании с министром обороны Сергеем Шойгу глава государства погулял по горам в сибирской тайге. Фотографии были опубликованы на сайте Кремля. На кадрах президент сначала отдыхает на пеньке, вдыхая чистый лесной воздух и наблюдая, как Шойгу расчищает куст брусники со спелыми ягодами. Затем Путин садится за руль машины, заводит мотор и двигается вперед, преодолевая кочки и крутые подъемы.





Посты Шнурова регулярно вызывают резонанс. Ранее он опубликовал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".

В феврале артист вступил в конфликт с певцом Юрием Лозой. Реакция музыканта связана с тем, что Лоза в последние годы активно дает комментарии журналистам по многим музыкальным и околомузыкальным вопросам.

