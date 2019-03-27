Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера "Ласкового мая"

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру Москвы в связи с высказываниями продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина в отношении музыканта.
По мнению юриста, Разин допустил в адрес Шнурова высказывания с призывом к "насилию над гражданами". Добрынин ссылается на пост продюсера в Instagram, в котором тот обвинил исполнителя в оскорблении жителей столицы.
Как пишет газета "Известия", Разин призвал "каждого порядочного москвича" при первой же встрече со Шнуровым "набить ему рожу". За это продюсер пообещал премию в 5 миллионов рублей и защиту в суде.
Добрынин также попросил Следственный комитет (СК) провести проверку в отношении Разина. В случае если факты подтвердятся, адвокат требует привлечь продюсера к уголовной ответственности.
Пост в соцсети, о котором идет речь, позже был удален. Отмечается, что гнев Разина вызвали высказывания Шнурова в эфире клубного канал Z+ перед футбольным матчем петербургского "Зенита" и столичного "Спартака".
20 марта лидер группы "Ленинград" заявил, что стадионный тур 2019-го года станет последним.
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