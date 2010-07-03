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14:53

Шнуров вступился за алкашей и тунеядцев после слов волгоградского депутата

общество политика

14:53

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Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву. Тот заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".

"Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев, потому как сам из этих самых родом", – написал музыкант на своей странице Instagram. По словам музыканта, "выбранный народом дядя, видимо, уже не помнит жизни".

"А при нынешней высокой дешевизне, многие питаются отчаянием", – считает он.

На видео с заседания Волгоградской областной думы Набиев сказал, что пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши". По его мнению, те, кто "работал нормально", получают пенсии в размере 20–25 тысяч рублей и более.

Позднее депутат извинился за сказанное. Он пояснил, что в качестве примера привел работников своего предприятия. Это было некорректно, признал Набиев.

Он добавил, что счел несправедливой ситуацию, когда люди вне зависимости от своих стараний получают почти одинаковую пенсию. Депутат полагает, что это следствие прежней пенсионной системы.

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