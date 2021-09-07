Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в сибирской тайге с Шойгу – Кремль

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в сибирской тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее", – отметил Песков, добавив, что президент вернется в столицу уже во второй половине дня среды.

Ранее российский лидер принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел во Владивостоке. Позже с рабочей поездкой он посетил Амурскую область, где осмотрел строительство инфраструктурных объектов космодрома Восточный и провел встречу с губернатором Василием Орловым.

Также стало известно, что Владимир Путин 9 сентября примет участие в XIII саммите БРИКС. Отмечается, что в ходе саммита лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят вопросы, касающиеся совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире. Также будут затронуты темы международной и региональной повестки, в их числе – ситуация в Афганистане.