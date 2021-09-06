Путин объяснил значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса

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Владимир Путин заявил, что международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти.
Приветствие главы государства участникам и гостям форума зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.
По словам Путина, на Хабаровском процессе над японскими военными преступниками, который состоялся в 1949 году, быв вынесен "правовой, моральный и нравственный" приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну и был виновен в "страшных преступлениях против человечности".
"Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия. Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения", – подчеркнул Путин.
Он также добавил, что международный научно-практический форум имеет особое научное и практическое звучание, а обсуждение событий тех лет основывается на фактах и архивных материалах. Президент отметил, что "такая честная, ответственная позиция" важна для сохранения исторической памяти и эффективного противодействия попыткам исказить историю.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит 6–7 сентября.
Ранее ФСБ России представила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР. Приказ о подготовке военных отдал последний главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада. Об этом стало известно в ходе допроса, который с ним провели во время подготовки к Хабаровскому процессу.
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