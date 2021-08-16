Рассекречены документы о готовности Японии в 1944 году применить бактериологическую бомбу

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ФСБ России впервые рассекретила документы о планах Японии в 1944 году применить бактериологическую бомбу. Об этом сообщает РИА Новости.

Архивные материалы включают в том числе трофейные – протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Согласно документам, его позиция менялась под влиянием свидетельских показаний – от признания фактов совершения преступлений до полной забывчивости.

Во время одного из допросов Ямаду ознакомили с показаниями свидетеля Мацумуры, который рассказал, что осенью 1944 года устно доложил главкому о применении бактериологической бомбы "системы Исии".

"Показания свидетеля <...> не отрицаю. <...> Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен", – сказал Ямада.

Бактериологическая бомба называлась в честь микробиолога, генерал-лейтенанта Сиро Исии. Он проводил биологические опыты над китайскими, корейскими и советскими военнопленными.

Согласно историческим данным, Исии изобрел бомбу, начиненную чумными блохами. У нее был керамический корпус. Она должна была взорваться на высоте 50–100 метров, это обеспечивало бы максимально широкое заражение местности.

Ранее ФСБ представила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР. Предварительные действия с этой целью были начаты в 1938 году. В числе рассекреченных бумаг – приказ №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, отданный в связи с советско-японским конфликтом у озера Хасан.