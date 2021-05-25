Раскрыт секретный план Черчилля против СССР

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В мае 1945 года Уинстон Черчилль поручил разработать план военной операции против СССР. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на документ из Национального архива.

Согласно документу, операция, над которой работал Объединенный штаб планирования, получила кодовое название "Немыслимое" (Unthinkable).

По информации из досье (CAB 120/691), план подразумевал ввод масштабного наземного, воздушного и военно-морского наступления вглубь территорий, занятых СССР после капитуляции Германии.

В СМИ отметили, что главной целью разработанной операции было навязать Советскому Союзу волю США и Британской империи. Начать осуществление плана планировали 1 июля 1945 года.

План включал в себя крупное наступление Британии и США на Берлин с целью отбросить Красную армию к рекам Одер и Нейсе. Решающее столкновение должно было произойти в сельской местности вокруг Шнайдемюля (город Пила в Польше).

Всего в операции предполагалось участие более 8 тысяч человек, среди которых американские, британские, польские и канадские подразделения. Крупное танковое сражение должно было превзойти по масштабу Курскую битву.

Кроме того, было внесено предложение перевооружить вермахт и армию СС, добавив еще около десяти дивизий западным союзникам.

Однако главный военный советник премьер-министра Великобритании генерал Гастингс Исмей негативно отнесся к инициативе привлечь к операции вермахт и СС, отметив, что такая политика абсолютно неприемлема для демократических стран.

Исмей напомнил, что на протяжении нескольких лет правительство Британии убеждало граждан в том, какой удар приняли на себя русские. Нападение на советскую армию сразу после окончания войны могло стать настоящей катастрофой для морального духа общественности.

Фельдмаршал Алан Брук поддержал генерала. Он высказал мнение, что шансы добиться победы в планируемом нападении крайне малы.

В связи с этим на операции "Немыслимое" был поставлен крест, о чем часто жалел сам Черчилль, опасаясь начала третьей мировой войны. По словам авторов материала, он боялся, что Красная армия может начать наступление на Европу в любое время.

Ранее министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны. В одном из документов разведки указывалось, что к 22 июня 1941 года на границе с СССР были 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий Третьего рейха.