ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР

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ФСБ представила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР. Предварительные действия с этой целью были начаты в 1938 году, указано в документах, как передает РИА Новости.

В числе рассекреченных бумаг – приказ №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, отданный в связи с советско-японским конфликтом у озера Хасан.

"Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы", – указано в документе.

Приказ о подготовке военных отдал последний главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада. Об этом стало известно в ходе допроса, который с ним провели во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками.

Ранее издание The Telegraph рассказало о плане военной операции против СССР со стороны Великобритании. Соответствующее распоряжение отдал Уинстон Черчилль. План получил название "Немыслимое".