Рассекречены документы о планах Японии заражать людей чумой

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Во время Второй мировой войны японские военные создали специальную трость, при помощи которой планировали заражать людей чумными блохами. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные Архивом внешней политики, сообщает РИА Новости.
В числе материалов – докладная записка на имя министра иностранных дел СССР Андрея Вышинского, которую в 1950 году направил направил заведующий вторым дальневосточным отделом МИД Евгений Забродин. К ней также прилагается список из 48-ми фамилий японских военных преступников, которых уличили в разработке бактериологического оружия.
Помимо этого, в записке значится человек, который предложил начинить бактериями сибирской язвы шоколад.
Отмечается, что впервые использовать блох для массового поражения людей предложил организатор японской программы по бактериологическому оружию Сиро Исии. Он проводил биологические опыты над китайскими, корейскими и советскими военнопленными.
Ранее ФСБ России впервые рассекретила документы о планах Японии в 1944 году применить бактериологическую бомбу.
Согласно историческим данным, Исии изобрел бомбу, начиненную чумными блохами. У нее был керамический корпус. Она должна была взорваться на высоте 50–100 метров, это обеспечивало бы максимально широкое заражение местности.
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