Путин назвал АрМИ-2021 событием мирового масштаба

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин поприветствовал участников церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2021), назвав игры событием мирового масштаба. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
"Стартовав в 2015 году, за прошедшее время Армейские игры укрепили свои традиции, стали событием поистине мирового масштаба. С удовлетворением отмечу, что Армейские игры – 2021 прошли на высоком организационном уровне, расширилась их география, увеличилось число команд-участниц, а программа форума обогатилась интересными и содержательными конкурсами, охватывающими практически все военные специальности", – сказано в телеграмме.
Путин подчеркнул, что с каждым годом к играм присоединяются все больше военнослужащих из России и других стран, пользуясь уникальной возможностью продемонстрировать выучку и мастерство, а также умение работать в команде и грамотно, оперативно решать ответственные задачи.
"И конечно, на многочисленных полигонах, площадках Игр и участники, и гости смогли познакомиться с новейшими достижениями отечественного и зарубежных оборонно-промышленных комплексов, с ходом реализации совместных перспективных проектов", – отметил президент.
Российский лидер также заявил, что, благодаря активному профессиональным общению и перспективным деловыми контактам, Армейские игры смогут внести значительный вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества.
Армейские международные игры-2021 состоялись с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств: России, Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии и Узбекистана. В них приняли участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
Ранее Владимир Путин выразил надежду, что зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме "Армия-21". Он подчеркнул, что в текущем году в форуме участвуют более 90% предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, занимающихся выполнением гособоронзаказа.
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