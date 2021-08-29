На форуме "АрМИ-2021" установили более 20 мировых рекордов

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Более 20 мировых рекордов было установлено в семи конкурсах Армейских международных игр-2021, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.
"Большинство из них – 13 рекордов обновили достижения прошлого года и принадлежат России, еще восемь – представителям КНР и Республики Узбекистан", – заявили представители Минобороны.
Кроме того, сразу 8 рекордов было установлено в один день, данные подтвердила международная судейская коллегия.
Половина достижений принадлежит военнослужащим, которые выступают в состязаниях "Мастера автобронетанковой техники". Еще 4 рекорда обновлены в соревнованиях "Военное ралли", "Морской десант", а также "Военно-медицинская эстафета".
В министерстве отметили, что сейчас 9 из 34 конкурсов мероприятия "АрМИ-2021" успешно завершены.
Открытие "АрМИ-2021" прошло 23 августа.
Ранее более 1,7 миллиона человек посетили военно-технический форум "Армия-2021", который завершился в Подмосковье. На мероприятии побывали делегации 117 стран.
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