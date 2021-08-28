Форум "Армия-2021" посетили более 1,7 млн человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Подмосковье завершился военно-технический форум "Армия-2021", который посетили более 1,7 миллиона человек. Об этом сообщает Минобороны России.

"Седьмой международный военно-технический форум "Армия" завершил свою работу. За время работы форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека", – говорится в сообщении.

На мероприятии побывали делегации 117 стран. Всего форум в этом году посетили 320 представителей иностранных военных ведомств. С иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС было проведено 37 встреч, еще 50 – по линии Рособоронэкспорта.

В экспозиции "Армии-2021" были представлены 60 иностранных компаний и организаций из Ирана, Нидерландов, Таиланда, Китая, Белоруссии, Франции, Казахстана, Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Индии и Латвии.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме "Армия-21".

Президент подчеркнул, что в текущем году в форуме участвуют более 90% предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, занимающихся выполнением гособоронзаказа.