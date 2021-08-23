Форум "Армия-21" послужит развитию международного сотрудничества – Путин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме "Армия-21". Об этом сообщает РИА Новости.

"Год от года на полях форума заключаются солидные портфели взаимовыгодных контрактов на поставку российской военной продукции. Мы надеемся, что и в этот раз зарубежные гости проявят внимание к новинкам нашего оборонно-промышленного комплекса, оценят их уникальные возможности не только на видеопанелях, но и, что называется, вживую, в деле, на полигонах, на смотровых площадках, в тирах парка "Патриот", – заявил Путин в рамках форума.

Президент подчеркнул, что в текущем году в форуме участвуют более 90% предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, занимающихся выполнением гособоронзаказа. По словам Путина, они готовы к международному сотрудничеству, касающемуся разработки и выпуска современных вооружений.

Глава РФ отметил, что российские оборонные предприятия поставляют экспортную продукцию в срок, несмотря на сложную эпидобстановку, добавив, что в период пандемии производство не прекращалось ни на день.

Форум "Армия-21" и Армейские международные игры, по мнению Путина, помогут привлечь в Вооруженные силы России, в оборонные инновационные отрасли промышленности и науку талантливую молодежь.

Президент подчеркнул, что в рамках форума зрителям предложат насыщенную программу.

"Посетители получат возможность не только прикоснуться к военной истории, посмотреть на состязания команд – участников Армейских игр, но и сами смогут посоревноваться в военно-технических и экстремальных видах спорта", – отметил он.

Ранее сообщалось, что площадку под названием "Арктика", подготовленную в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021", оформят в виде элемента арктической станции на острове Земля Александры. На ней покажут возможности образцов военной техники в зоне вечной мерзлоты.