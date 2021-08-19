На "Армии-2021" покажут андроида, способного принять облик любого человека

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Впервые в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" пройдет фестиваль робототехники и инновационных технологий "РобоАрмия". Об этом сообщили в оргкомитете выставки.

Фестиваль робототехники приурочен к году науки и технологий. Мероприятие состоится в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

В числе экспонатов выставки продемонстрируют человекоподобных андроидов, таких как робот Robo-C. В оргкомитете выставки отмечают, что данный андроид умеет общаться и выражать эмоции. Также Robo-C может принять облик любого человека на Земле.

На фестивале "РобоАрмия" будут показаны передовые разработки в области робототехники, космических, авиационных, VR- и AR-технологий, бионики и нейротехнологии ученых со всей страны. В числе 60 участников – ведущие вузы России, такие как НИИ механики, НИИ ядерной физики, Химический факультет и VR-центр МГУ имени Ломоносова, МАИ, МИСиС, МФТИ, БГТУ Военмех. Кроме того, свои достижения представят международные научные лаборатории и технопарки.

Ранее сообщалось, что в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники будет преподавать робот. Он не только будет вести сразу несколько дисциплин, но и послужит лабораторным стендом. На основе робота смогут изучать программирование, электронику и мехатронику.