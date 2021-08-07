В российском вузе будет преподавать робот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Преподаватель-робот появится в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что робот будет не только преподавать сразу несколько дисциплин, но и послужит лабораторным стендом.

"Также, помимо робота в ТУСУР отправится комплект для изучения робототехники Promobot Rooky. Рука-манипулятор Rooky – адаптированная для автономной работы копия руки сервисного робота Promobot", – рассказал директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

Он добавил, что студенты на основе робота смогут изучать программирование, электронику и мехатронику. Они научатся создавать и программировать роботов.

Ранее немецкое охранная компания Security Robotics приобрела российского человекоподобного робота Promobot, андроид будет патрулировать территорию офиса предприятия в Берлине.