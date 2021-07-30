Российский робот впервые стал охранником в Европе

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Немецкое охранная компания Security Robotics приобрела российского человекоподобного робота Promobot, андроид будет патрулировать территорию офиса предприятия в Берлине. Об этом сообщает газета "Известия".

Кроме того, в обязанности робота из России войдет видеонаблюдение за работниками компании и посетителями объектов, измерение температуры их тела, а также предоставление справочной информации на английском и немецком языках. В компании надеются, что машина позволит избавить полицейских и охранников от решения этих рутинных задач.

Таким образом, Promobot станет первым российским сервисным андроидом, привлеченным к охранной работе в странах Европы.

"В должности охранника робот исключает все так называемые ошибки человеческого фактора: он не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное – не ошибается. Человек может забыть ответ на определенный вопрос или по невнимательности неверно измерить температуру, а робот – никогда", – отметил директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Компания не собирается останавливаться на этом, изучая возможность широкого использования роботов в обслуживании торговых центров и офисов. Отмечается, что Promobot способен работать вместе с роботами от других производителей – Boston Dynamics, SMP Robotics и Sunflower labs.

По словам исполнительного директора Security Robotics Алексея Токарева, в ближайшее время компания представит свои идеи более чем 30 германским предприятиям. По итогам этой презентации могут быть приобретены дополнительные экземпляры российских роботов.

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