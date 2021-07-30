Российский робот впервые стал охранником в Европе

15:41
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Немецкое охранная компания Security Robotics приобрела российского человекоподобного робота Promobot, андроид будет патрулировать территорию офиса предприятия в Берлине. Об этом сообщает газета "Известия".
Кроме того, в обязанности робота из России войдет видеонаблюдение за работниками компании и посетителями объектов, измерение температуры их тела, а также предоставление справочной информации на английском и немецком языках. В компании надеются, что машина позволит избавить полицейских и охранников от решения этих рутинных задач.
Таким образом, Promobot станет первым российским сервисным андроидом, привлеченным к охранной работе в странах Европы.
"В должности охранника робот исключает все так называемые ошибки человеческого фактора: он не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное – не ошибается. Человек может забыть ответ на определенный вопрос или по невнимательности неверно измерить температуру, а робот – никогда", – отметил директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.
Компания не собирается останавливаться на этом, изучая возможность широкого использования роботов в обслуживании торговых центров и офисов. Отмечается, что Promobot способен работать вместе с роботами от других производителей – Boston Dynamics, SMP Robotics и Sunflower labs.
По словам исполнительного директора Security Robotics Алексея Токарева, в ближайшее время компания представит свои идеи более чем 30 германским предприятиям. По итогам этой презентации могут быть приобретены дополнительные экземпляры российских роботов.
Ранее сообщалось, что инженеры из США занимаются разработкой киборгов с биологическими мышцами. Эксперты хотят соединить в устройстве синтетический механизм и настоящую мышечную ткань. По мнению исследователей, это позволит им создать новый класс роботов-полулюдей.
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