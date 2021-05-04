Американские инженеры планируют создать роботов-полулюдей

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Инженеры из США разработают киборгов с биологическими мышцами. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперты хотят соединить в устройстве синтетический механизм и настоящую мышечную ткань. По мнению исследователей, это позволит им создать новый класс роботов-полулюдей.

Новый вид универсальных роботов сможет приспосабливаться к любым условиям. Такие устройства будут гораздо сложнее тех, для создания которых используются исключительно синтетические компоненты, заметили ученые.

Ранее сообщалось, что в столице в пилотном режиме заработал роботизированный комплекс для сортировки мусора.

В его основу заложена технология компьютерного зрения, благодаря которой робот различает типы отходов по внешнему виду. Отмечается, что это повышает количество отсортированного мусора на 15 процентов. Тест проходит на одном из мусороперерабатывающих комплексов.