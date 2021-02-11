Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

16:05

Робот-курьер начал доставлять заказы в жилые дома в Москве

технологии

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Автономный робот-курьер "Ровер" начал доставлять заказы сервиса "Яндекс.Лавка" в жилые дома на Ходынском поле. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Роботы подключились к доставке продуктов из "Яндекс.Лавки" на Ходынском поле и теперь вместе с курьерами развозят заказы в жилые дома в этом районе Москвы. В дальнейшем доставка "Ровером" будет появляться и в других районах города", – говорится в сообщении.

Как уточняется, до этого роботы доставляли заказы только в жилые дома в Иннополисе.

Отмечается, что с конца прошлого года, когда роботы-курьеры начали доставлять заказы, они совершили уже свыше 1,5 тысячи доставок и проехали в беспилотном режиме около 7 тысяч километров.

В пресс-службе добавили, что усовершенствованный робот имеет вместительный отсек для заказа, а также способен работать до 10 часов на одном заряде.

Ранее сообщалось, что официанты-роботы появились в двух кофейнях сети "Шоколадница". Речь идет о заведениях в ТЦ "Метрополис" и в Климентовском переулке. Роботы могут доставлять заказы гостям, а также забирать со стола грязную посуду. Официанту будет необходимо указывать на роботе стол и поднос, после чего он будет выполнять указание. Отмечалось, что система способна переносить сразу несколько подносов.

Робота-курьера с подсветкой заметили на улицах Москвы

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать