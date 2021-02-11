Робот-курьер начал доставлять заказы в жилые дома в Москве

16:05
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Автономный робот-курьер "Ровер" начал доставлять заказы сервиса "Яндекс.Лавка" в жилые дома на Ходынском поле. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Роботы подключились к доставке продуктов из "Яндекс.Лавки" на Ходынском поле и теперь вместе с курьерами развозят заказы в жилые дома в этом районе Москвы. В дальнейшем доставка "Ровером" будет появляться и в других районах города", – говорится в сообщении.
Как уточняется, до этого роботы доставляли заказы только в жилые дома в Иннополисе.
Отмечается, что с конца прошлого года, когда роботы-курьеры начали доставлять заказы, они совершили уже свыше 1,5 тысячи доставок и проехали в беспилотном режиме около 7 тысяч километров.
В пресс-службе добавили, что усовершенствованный робот имеет вместительный отсек для заказа, а также способен работать до 10 часов на одном заряде.
Ранее сообщалось, что официанты-роботы появились в двух кофейнях сети "Шоколадница". Речь идет о заведениях в ТЦ "Метрополис" и в Климентовском переулке. Роботы могут доставлять заказы гостям, а также забирать со стола грязную посуду. Официанту будет необходимо указывать на роботе стол и поднос, после чего он будет выполнять указание. Отмечалось, что система способна переносить сразу несколько подносов.
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