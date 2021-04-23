В Москве тестируют робота-сортировщика мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице в пилотном режиме заработал роботизированный комплекс для сортировки мусора, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В его основу заложена технология компьютерного зрения, благодаря которой робот различает типы отходов по внешнему виду. Отмечается, что это повышает количество отсортированного мусора на 15 процентов. Тест проходит на одном из мусороперерабатывающих комплексов.
Как рассказал замглавы департамента информационных технологий Дмитрий Дереляк, автоматизация существенно упрощает труд и помогает сортировщикам. По его словам, за минуту человек отбирает от 17 до 22 пластиковых емкостей, а комплекс за то же время – не менее 25.
"Кроме того, с помощью технологий искусственного интеллекта можно увеличить долю отходов, которые отправляются на вторичную переработку", – указал Дереляк.
Видеокамера умной машины различает находящиеся на ленте конвейера объекты по цвету и форме, сопоставляя их с изображениями, хранящимися в памяти. Затем нейросеть определяет тип отходов и передает команду роботу взять предмет, после чего он отправляется в соответствующий контейнер.
Для более точного определения типа мусора алгоритм постоянно обучают. Предметы фотографируют и пополняют базу данных комплекса. Сейчас машина распознает 42 фракции – по цветам и по материалу. За час робот сортирует свыше 1 100 объектов.
Контейнер для сбора ненужной одежды ранее установили в Музее Москвы. Собранные вещи направят на переработку или людям из социально незащищенных групп.
Москвичам рассказали о программе раздельного сбора мусора
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: