Более 350 тонн электроники сдали на переработку в Подмосковье

Фото: mio.mosreg.ru

Жители Московской области сдали на переработку свыше 350 тонн электроники в рамках экологической программы "Школа утилизации: электроника".

Как говорится на сайте Министерства имущественных отношений Подмосковья, акция помогает безопасно утилизировать технику.

С начала 2021 года мероприятие прошло в 21 городском округе региона. Отмечается, что весь "электролом" уже переработан в экотехнопарке Фонда рационального природопользования.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, больше всего техники сдали в Коломне, Лыткарине, Электростали, Ступине и Луховицах.

Вся техника была разобрана по видам материалов и направлена на партнерские заводы, которые используют в своей работе вторичное сырье.

Ранее сообщалось, что Минприроды внесло в правительство поправки, предполагающие введение сниженных тарифов для граждан, сортирующих мусор.