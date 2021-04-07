Более 350 тонн электроники сдали на переработку в Подмосковье

Фото: mio.mosreg.ru
Жители Московской области сдали на переработку свыше 350 тонн электроники в рамках экологической программы "Школа утилизации: электроника".
Как говорится на сайте Министерства имущественных отношений Подмосковья, акция помогает безопасно утилизировать технику.
С начала 2021 года мероприятие прошло в 21 городском округе региона. Отмечается, что весь "электролом" уже переработан в экотехнопарке Фонда рационального природопользования.
По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, больше всего техники сдали в Коломне, Лыткарине, Электростали, Ступине и Луховицах.
Вся техника была разобрана по видам материалов и направлена на партнерские заводы, которые используют в своей работе вторичное сырье.
Ранее сообщалось, что Минприроды внесло в правительство поправки, предполагающие введение сниженных тарифов для граждан, сортирующих мусор.
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