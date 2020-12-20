Российские ученые создали самозалечивающийся асфальт из мусора

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ученые Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова) предложили повысить качество автомобильных дорог с помощью вторсырья.

В пресс-службе вуза рассказали, что специалистам удалось создать новый прочный материал из отходов для строительства дорожного полотна, передает РИА Новости.

По мнению экспертов, разработка также поможет уменьшить вредные выбросы, связанные с производством полимеров, и стабилизировать экологическую обстановку.

Ученые вывели битумно-полимерную композицию, обладающую высокими упруго-прочностными характеристиками и повышенной стойкостью к различным погодным условиям.

Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории РЭУ "Перспективные композиционные материалы и технологии" Анатолий Ольхов, "материал получился очень прочным".

При этом удалось определить оптимальное соотношение различных компонентов, чтобы добиться эффекта "самозалечивающихся асфальтобенных дорожных покрытий".

Композиция сделана при помощи современных синтетических полимерных материалов, дисперсных частиц наноразмерного диапазона и природных биополимеров.

Ее можно использовать как для производства материала дорожного полотна, тротуарной плитки и вспомогательных элементов, так и в сфере ландшафтного дизайна.

Министерство транспорта РФ ранее допустило появление "теплых" дорог в России. В качестве примера там привели Скандинавию, где распространена такая практика.