ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума по вопросу евроинтеграции

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ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума по вопросам евроинтеграции, который прошел 20 октября. Согласно результатам, большинство проголосовавших поддержало вступление в Евросоюз, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комиссии.

За вступление в ЕС проголосовали 749 719 избирателей, против было отдано 739 155 голосов. Таким образом, всего на референдуме были признаны 1 488 874 бюллетеня.

Далее постановление направят на утверждение в Конституционный суд.

В преамбулу конституции предлагается включить формулировку, которая подтверждает европейскую идентичность народа республики и неизменность европейского курса страны.

Также в основном законе будет добавлен новый раздел, который определяет, что присоединение Молдавии к учредительным договорам ЕС будет регулироваться специальным законом, принятым парламентом. Эти договоры и правовые акты будут иметь приоритет над любыми внутренними законами, которые могут им противоречить.

Ранее президент республики Майя Санду заявила, что граждане страны во время волеизъявления поддержали европейский путь Молдавии.

Также Санду поблагодарила избирателей, проголосовавших на выборах, а также граждан, поучаствовавших в референдуме, который "спасает путь к прогрессу".

В день проведения референдума прошли и выборы главы страны. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов в первом туре Санду набрала 42,45% голосов. Бывший генпрокурор Александр Стояногло занял второе место, набрав 25,99% голосов. На третьем месте расположился лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 13,79%.