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Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии и лидирующая в первом туре выборов Майя Санду утверждает, что страна столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию из-за якобы подкупа избирателей в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, некие "ОПГ вместе с иностранными силами" атаковали Молдавию десятками миллионами евро, ложью и пропагандой, чтобы ввергнуть страну в зону нестабильности.

"У нас есть доказательства, что целью ОПГ была покупка 300 тысяч голосов на выборах, чтобы скомпрометировать демократический процесс", – высказалась она.

Санду подчеркнула, что власти страны не откажутся защищать свободу и демократию и заявила, что после оглашения финальных результатов выборов сообщит о дальнейших действиях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что молдавские власти игнорируют позицию своих граждан о том, что будущее страны не может быть связано исключительно с Евросоюзом. Вступление в ЕС является небыстрым процессом. Кроме того, в союзе распространена точка зрения о негативном влиянии расширения на перспективы существования ЕС, подчеркнул политик.

