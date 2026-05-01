Сход пяти груженых вагонов произошел в Кузбассе

Пять груженых вагонов сошли с рельсов в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Новокузнецкой транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на станции Бардино. Вагоны не опрокинулись, задержек в движении составов не произошло.

Ведомство начало проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Ферма – Бахаревка. Один из вагонов задел локомотив технического электропоезда, который следовал по соседнему пути.

В результате никто не пострадал, движение на перегоне было приостановлено. Для ликвидации последствий задействовали восстановительные поезда.

