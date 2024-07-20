Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Молдавия превратилась в логистический хаб для военных самолетов. Об этом в эфире телеканала Rlive сказал бывший премьер-министр страны, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику.

Он отметил, что есть фотографии с приземлившимися транспортными военными самолетами. Кику выразил обеспокоенность происходящим и усомнился в том, что Молдавия помогает перевозить по воздуху только гуманитарные грузы.

Экс-премьер призвал "не играть с огнем" и не втягивать республику в опасные игры. Он считает важным способствовать мирному завершению конфликта на Украине. По его мнению, население должно дать властям четкий сигнал, что не надо вовлекать республику в конфликты и "превращать в поле битвы между Западом и Востоком".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что молдавские власти игнорируют позицию своих граждан о том, что будущее страны не может быть связано исключительно с Евросоюзом (ЕС). Вступление в ЕС является небыстрым процессом. Кроме того, в союзе распространена точка зрения о негативном влиянии расширения на перспективы существования ЕС, подчеркнул политик.