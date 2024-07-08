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08 июля, 12:53

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ФСБ: украинцы выбрали Молдавию для угона Ту-22М3 из-за свободы действий в стране

Сотрудник ФСБ прокомментировал выбор украинцами Молдавии для угона Ту-22М3

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Украинские спецслужбы выбрали Молдавию для операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3, потому что они свободно действуют в этой стране. Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ России, передает телеканал "Россия 1".

По словам представителя ФСБ, в Молдавии спецслужбы реализуют свои разведывательные акции, не ставя в известность местные правоохранительные органы.

Сотрудники ФСБ России пресекли попытку украинских разведчиков при поддержке стран НАТО организовать угон Ту-22М3. По данным службы, украинская разведка намеревалась завербовать одного из российских военных летчиков произвести перелет на указанном самолете и посадить его на Украине.

Позднее выяснилось, что летчику обещали три миллиона долларов за угон Ту-22М3 на Украине. По словам военного, у него просили бортовые номера, техническое состояние и график регламента самолетов. Летчик уточнил, что ему прислали документы о якобы уже перечисленной части средств на счет, открытый для него в польском банке.

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