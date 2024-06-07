ФСБ выдворила из РФ жителя Запорожской области за передачу информации Украине

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ выдворила за пределы России с запретом на въезд жителя Бердянска Запорожской области, который передавал Украине информацию о российских военных в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Запорожской области.

Спецслужбы установили, что украинский гражданин по идеологическим мотивам пытался собрать и передать информацию о дислокации военной техники и военнослужащих ВС РФ. В отношении него принято решение о выдворении и запрете въезда на территорию России на 20 лет.

Такое решение было принято, поскольку злоумышленник не успел нанести ущерб безопасности РФ.

Ранее бойцы Росгвардии задержали в Донецкой Народной Республике семь человек, которых подозревают в пособничестве ВСУ.

До этого сотрудники управления ФСБ РФ по Западному военному округу пресекли в Луганской Народной Республике попытки сотрудничества с органами разведки Украины.

