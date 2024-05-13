Пятерых агентов украинских спецслужб осудили в Крыму за передачу данных о ВС РФ

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Пятерых агентов украинских спецслужб осудили в Крыму на сроки от 11 до 16 лет за передачу Службе безопасности Украины данных о российских войсках в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Задержанных признали виновными в шпионаже и государственной измене. Речь идет о гражданах Украины Николае Петровском 1993 года рождения, Сергее Котове 1972 года рождения, Иване Козлове 1988 года рождения, Сергее Арефьеве 1992 года рождения и Александре Заривном 1968 года рождения.

Доказано, что они собирали и передавали представителям СБУ сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВС России в зоне спецоперации. Переданную ими информацию использовали военизированные формирования Украины для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

Петровского приговорили к 16 годам лишения свободы, Котова – к 15 годам, Заривного – к 13 годам, Козлова и Арефьева – к 11 годам в колонии строгого режима.

Ранее студента МГУ из Одессы арестовали из-за подозрений в сборе средств для украинских войск и в призывах к ударам по Москве. Согласно данным СМИ, мужчина публиковал призывы националистического характера и размещал информацию о сборе средств для ВСУ.