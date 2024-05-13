В России задержаны девять человек за финансирование ВСУ

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Полицейские задержали девять жителей разных регионов России, подозреваемых в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) путем мошенничества в отношении москвичей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале.

По словам представителя ведомства, столичные правоохранители совместно с коллегами из других территориальных подразделений МВД и ФСБ России задержали девять человек. В зависимости от роли каждого они подозреваются в создании преступного сообщества, участии в его деятельности, мошенничестве и вымогательстве.

Волк указала, что сейчас известно о семи эпизодах преступной деятельности, общий ущерб составляет свыше 50 миллионов рублей. Согласно имеющейся информации, похищенные деньги направляли в том числе на финансирование украинской армии.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали студента МГУ имени М. В. Ломоносова, который публиковал призывы националистического характера и размещал информацию в Сети, направленную на сбор средств для ВСУ. По информации правоохранителей, молодой человек родом из Одессы, у него есть действующий украинский паспорт, однако заявление на получение гражданства РФ он не подавал.

Позже студент получил уведомление о сокращении его срока пребывания в России. Как рассказали в правоохранительных органах, молодой человек должен был покинуть страну в течение трех дней.