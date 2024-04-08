ФСБ опубликовала кадры задержания причастных к работе украинских call-центров

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, которых обвиняют в организации узла связи для незаконных call-центров. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу спецслужб.

По сведениям ФСБ, виртуальный узел связи использовался украинскими call-центрами для телефонного мошенничества. Злоумышленники вымогали у жителей РФ деньги, которые затем поступали в украинские банки и шли на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).



"Одновременно с этим через иностранные банки совершалась оплата используемых в противоправной деятельности услуг связи, а также финансирование поддержания в актуальном состоянии технической инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования", – добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, только при помощи конкретного узла связи у россиян было похищено свыше 7 миллиардов рублей. У фигурантов уголовного дела, возбужденного по статье "Мошенничество", изъяли компьютеры, средства связи, различное оборудование, деньги и цифровые активы, а также драгоценности и предметы роскоши.

В спецслужбах добавили, что сотрудники получили исчерпывающие доказательства их преступной деятельности. Кроме того, на имущество злоумышленников уже наложен арест. Пятерым участникам группы уже предъявили обвинения и заключили под стражу

О задержании создателей узлов связи для украинских телефонных мошенников стало известно 8 апреля. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ при взаимодействии со следователями МВД РФ. Украденные у россиян средства направлялись мошенниками на финансирование ВСУ.