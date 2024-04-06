Путин подписал закон об ужесточении штрафов за спам-звонки и нарушения в рекламе займов

Фото: depositphotos/pressmaster

В России ужесточили штрафы за спам-звонки и нарушения в рекламе займов. Соответствующий документ с подписью Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в Административный кодекс РФ. Согласно новым положениям, размер штрафов за спам-звонки для физлиц составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

За ненадлежащую рекламу кредитных услуг должностных лиц будут штрафовать на сумму от 40 до 100 тысяч рублей, юридических лиц – на сумму от 600 тысяч рублей до 1,6 миллиона рублей.

Ранее соответствующие инициативы одобрили депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда. До этого предложение положительно оценили в правительстве РФ.

