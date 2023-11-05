Мошенник за семь минут позвонил абоненту "Билайн" 1 145 раз

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Одному абоненту "Билайн" мошенник пытался дозвониться 1 145 раз за 7 минут. Об этом рассказал директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов, передает РИА Новости.

"Антифрод-система "Билайна" в течение октября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 34 тысяч абонентов. Самая долгая атака в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1 145 раз, но так и не смог", – рассказал Алферов.

По словам специалиста, во время атак аферистов производится автоматический дозвон до абонента с использованием подставных номеров. Обычно мошенники переходят на другого клиента. Однако иногда пробуют пробить защиту.

Алферов подчеркнул, что телефонные сети по своей технологии способны выдерживать большое число одновременных запросов. При обычной ситуации оператор устанавливает связь с первой попыткой соединения. Остальные получают ответ о занятости абонента.

"В случае с мошенническим звонком отбиваются все попытки дозвониться", – добавил Алферов.

Ранее директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук заявил, что перезванивать на незнакомые номера не рекомендуется, так как эти действия привлекают дополнительное внимание мошенников.

По словам Бийчука, за девять месяцев 2023 года число спам-звонков возросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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