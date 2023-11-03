Аналитики заявили об участившихся кибератаках с целью кражи средств компаний РФ

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За девять месяцев 2023 года в России зафиксировали рост числа кибератак на компании с целью кражи средств на 75%. Об этом RT сообщил руководитель Лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T. Антон Величко.

Самым распространенным способом атаки на компании стали действия с помощью программ-вымогателей. Жертвами мошенников становились ретейлеры, производственные, строительные и другие компании.

Что касается самих преступных групп, среди них самыми агрессивными в 2023 году оказались Shadow и Twelve.

"Вымогатели из Shadow похищают и шифруют данные, требуя от жертвы крупный выкуп – обычно в размере 5–10% от годового дохода компании – за расшифровку и непубликацию похищенной конфиденциальной информации", – рассказал Величко, отметив, что сейчас группа работает под названием Comet.

Злоумышленники Twelve сначала похищают данные жертв, а после уничтожают IT-инфраструктуру, стирая и шифруя данные без возможности восстановления.

Вместе с этим эксперт сообщил, что средняя сумма первоначального выкупа, которую мошенники требовали от жертвы, составила 37 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что хакеры начали применять в РФ новый вид DDoS-атак. Они стали использовать смешанные ботнеты, состоящие из нескольких вредоносных программ. Смешанные ботнеты активно применяются не только в России, но и в других странах.

