Хакеры атаковали сайт оператора платежной системы "Мир"

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Хакеры группировки DumpForums совершили атаку на сайт оператора платежной системы "Мир" – Национальную Систему Платежных Карт (НСПК). Об этом сообщает "Коммерсант".

Представитель пресс-службы НСПК в связи с произошедшим сообщил, что сайт был разработан и обслуживается сторонним подрядчиком. По его словам, сайт является визитной карточкой компании и на нем не содержатся никакие конфиденциальные данные.

В НСПК добавили, что сайт никак не относится к платежной инфраструктуре и получить доступ к каким-либо системам компании через него невозможно. Там уточнили, что сервера и центры обработки данных системы не имеют доступа в интернет.

Кроме того, обработка всех платежей по банковским картам и операций в системе быстрых платежей продолжается штатно, заверили в НСПК.

Ранее сообщалось, что как минимум 30% компаний РФ продолжают использовать зарубежные системы защиты от хакеров, скачивая обновления для них по "серой" схеме. Отмечалось, что компании скачивают обновление через юрлицо в Армении или Казахстане, потом передают его в Россию, загружая файл в систему.

До этого стало известно, что количество кибератак на российские организации в 2023 году выросло более чем на 60%. В большинстве случаев кибератаки направлены на дискредитацию и дестабилизацию ситуации в стране.

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