Число кибератак на организации РФ выросло более чем на 60% в 2023 году

Фото: 123RF/dolgachov

Количество кибератак на российские организации в 2023 году выросло более чем на 60%. Об этом сообщил старший вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

"Сейчас сильно сместился акцент с массовых DDoS-атак, которые направлены скорее на временную приостановку функционирования сайтов, на целевые атаки, которые гораздо более изощренные и направлены на утечки информации, на разрушение IT-инфраструктуры", – цитирует его ТАСС.

По словам Ляпунова, в большинстве случаев кибератаки направлены на дискредитацию и дестабилизацию ситуации в стране. Приоритетными для злоумышленников часто становятся социально ориентированные организации с патриотическим воспитанием.

Старший вице-президент "Ростелекома" добавил, что в каждом десятом случае атаки были направлены вглубь инфраструктуры организации.

Ранее стало известно, что в 2023 году в открытый доступ утекли данные почти 200 миллионов пользователей. При этом в 2022 году это число составляло около 97 миллионов. Кроме того, с января по май этого года "Лаборатория Касперского" зафиксировала 64 факта публикации значимых баз данных, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

