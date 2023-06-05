"Лаборатория Касперского" заявила об утечке почти 200 млн данных пользователей в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Почти 200 миллионов данных пользователей попали в открытый доступ в 2023 году. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию "Лаборатории Касперского", показанную в рамках Kaspersky CyberSecurity Weekend.

"197 миллионов пользовательских данных было опубликовано в свободный доступ, что на 97 миллионов больше, чем за аналогичный период 2022 года", – отметил аналитик Игорь Фиц.

Он добавил, что с января по май этого года компанией были зафиксированы 64 факта публикации значимых баз данных, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сотрудники "Лаборатории Касперского" подверглись кибератаке, проводящейся через телефоны Apple. CEO компании Евгений Касперский сообщил, что несколько десятков iPhone, принадлежащих как топ-менеджерам, так и руководителям среднего звена, заразили шпионской программой, которую в Лаборатории назвали Triangulation.

Позже компания продемонстрировала утилиту, которая позволит проверять устройство с операционной системой iOS на следы заражения шпионским программным обеспечением Triangulation. В компании отметили, что инструмент автоматически ищет следы заражения устройства.

"Лаборатория Касперского" обнаружила кибератаку на устройства Apple своих сотрудников