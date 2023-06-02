"Лаборатория Касперского" разработала утилиту для проверки iPhone на следы шпионского ПО

Фото: Агенство "Москва"/Юлия Иванко

"Лаборатория Касперского" продемонстрировала утилиту, которая позволит проверять устройство с операционной системой iOS на следы заражения шпионским программным обеспечением (ПО) Triangulation. Об этом пресс-служба компании сообщила на своем официальном сайте.

"Лаборатория Касперского" разработала triangle_check – инструмент для самостоятельной проверки устройств iOS на следы компрометации в рамках вредоносной кампании "Операция Триангуляция", – указано в сообщении.

В компании отметили, что инструмент автоматически ищет следы заражения устройства. Для скачивания утилиты пользователям необходимо перенести ее с GitHub на компьютер, подключить к нему устройство на iOS, создать его резервную копию и проверить ее.

Инструкция по проверке также доступна на информационном портале Securelist, добавили представители компании.

Ранее ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах корпорации Apple. Заражению вирусом, по данным спецслужб, подверглись несколько тысяч смартфонов корпорации.

В ФСБ добавили, что Apple предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю за гражданами.

Позже CEO "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский сообщал, что несколько десятков iPhone, принадлежащих как топ-менеджерам, так и руководителям среднего звена компании, заразили шпионской программой.

Ее обнаружили благодаря аномалии, исходившей от устройств, которая была зафиксирована сетью компании. Программу назвали Triangulation. При этом Касперский уверен, что его компания не была главной целью операции.



"Лаборатория Касперского" обнаружила кибератаку на устройства Apple своих сотрудников