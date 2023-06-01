США следили за зарубежными дипломатами в РФ с помощью iPhone – ФСБ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России вскрыли разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах корпорации Apple. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Рассекретить действия Штатов ФСБ удалось при поддержке Федеральной службы охраны (ФСО) России. Заражению вирусом, по данным спецслужб, подверглись несколько тысяч смартфонов корпорации.

"В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости", – говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что среди зараженных вирусом оказались не только российские абоненты, но и владельцы смартфонов, сим-карты которых зарегистрированы на дипломатические представительства и посольства РФ в странах НАТО, СНГ, а также в Израиле, Сирии и Китае.

Помимо этого, российские спецслужбы пришли к выводу, что политика конфиденциальности персональных данных пользователей Apple не соответствует действительности.

"Компания предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнеров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданами", – говорится в сообщении.

До этого специалисты компании Microsoft обнаружили на компьютерах с системой macOS уязвимость. Она позволяет хакерам обойти систему безопасности Apple System Integrity Protection (SIP) 2015 года. Взламывая устройства путем обхода системы, злоумышленники моментально получают доступ к данным компьютера. Узнав о произошедшем, Apple устранила недочет.

