Microsoft нашла новую уязвимость в компьютерах Apple

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Компания Microsoft смогла обнаружить уязвимость в операционной системе macOS, которая позволяет запустить произвольный код на компьютерах Apple. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксплойт, которому дали название Migraine, позволяет злоумышленникам обойти систему безопасности Apple System Integrity Protection (SIP), которая была продемонстрирована в 2015 году.

Отмечается, что название эксплойта связано с сервисом Migration Assistant, благодаря которому пользователи переносят данные с одного устройства с macOS на другое или на компьютеры с Windows.

Специалисты из Microsoft отметили, что обход SIP приводит к получению доступа ко всем системным файлам компьютера. Они отправили соответствующее уведомление компании Apple, и та исправила уязвимость в обновлении macOS 13.4.

Apple выразила благодарность Microsoft за помощь в обнаружении проблемы, связанной с системой безопасности.

Ранее руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов напомнил, что в этом году компания Apple закрыла уязвимость в WebKit – движке для отображения веб-страниц, который используется в браузере Safari и не только.

Он предупредил пользователей macOS о том, что они должны быть готовы к хакерским атакам и к тому, что в системах и программах будут обнаруживать новые уязвимости.

