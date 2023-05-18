Авторизованные сервисные центры Apple в России стали закрываться – СМИ

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Авторизованные сервисные центры (АСЦ) Apple в России начали закрываться, среди них – АСЦ MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Известия".

"В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple. В частности, больше не работают АСЦ MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге. Еще одна московская фирма – Бробролаб – объявила сбор 6 млн рублей среди клиентов, чтобы продолжить свою деятельность" – пишет газета.

Закрытие ожидает все небольшие сервисы, что связано с тем, что число устройств Apple, имеющих официальную гарантию от производителя, сокращается с каждым месяцем. Кроме того, АСЦ из-за последних пакетов санкций Евросоюза, испытывают проблемы с поставками запчастей, указано в материале.

В газете отмечается, что владельцы Apple, купившие их в рамках параллельного импорта, не испытывают проблем с ремонтом, так как в рамках параллельного импорта проблем с поставками запчастей не наблюдается.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подешевел iPhone 13. Цена упала на 20% по сравнению со стартом продаж. Гаджеты линейки iPhone 13 вошли в тройку самых популярных смартфонов у москвичей в 2022 году.

Кроме того, на 20% снизилась и стоимость iPhone 14. Осенью 2022 года цена на смартфоны составляла порядка 85 тысяч рублей, а в марте текущего года стоимость гаджетов упала до 65 тысяч рублей.