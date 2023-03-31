В России резко подешевел iPhone 12 Pro Max

Фото: ТАСС/Zuma

Стоимость смартфона iPhone 12 Pro Max от американской компании Apple резко упала в российских магазинах. Об этом сообщает "Газета.ру".

В конце 2020 года гаджет предлагался по цене от 110 тысяч рублей. На сегодняшний день его стоимость упала до 95 тысяч рублей. Из этого следует, что разница от первоначальной цены составляет порядка 15%.

Модель 12 Pro Max была выпущена в октябре 2020 года. Гаджет оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном, процессором Apple A14 Bionic, тройным блоком камер с оптической стабилизацией изображения и аккумулятором на 3 687 мАч.

Телефон поставляется с операционной системой iOS 14, ее можно обновить до последней версии. На данный момент самой актуальной моделью компании Apple является смартфон iPhone 14 Pro Max.

Ранее аналитик TF International Мин-Чи Куо рассказал, что после выпуска iPhone 15 компания переработает компоновку датчиков в блоке Dynamic Island. Он расположен в овальном вырезе экрана гаджета.

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