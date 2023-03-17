iPhone 14 рекордно подешевел в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В РФ значительно подешевели базовые смартфоны iPhone 14 от американской компании Apple. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Hi-Tech Mail.Ru.

Осенью прошлого года, когда смартфоны поступили в продажу, их стартовая цена начиналась от 85 тысяч рублей. На данный момент гаджет можно найти в интернет-магазинах за 65 тысяч рублей. Из этого следует, что разница от первоначальной стоимости составляет более 20%.

iPhone 14 оснащен Super Retina XDR OLED-дисплеем с диагональю 6,1 дюйма, разрешением 1170 × 2532 пикселей и пиковой яркостью 1200 нит. В гаджете также установлен процессор Apple A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной и 128/256/512 гигабайт внутренней памяти.

Ранее поступила информация, что самым продаваемым смартфоном в прошлом году стал iPhone 13. Доля продаж гаджета составила 5% от общего числа купленных на территории России. Продукты компании Apple в рейтинге заняли сразу восемь строчек.

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