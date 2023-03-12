Специалист предупредил об опасности использования смартфона во время зарядки

Фото: depositphotos/baloon111

Смартфоны не рекомендуется использовать во время зарядки, поскольку в это время они могут сильно нагреваться. Об этом в беседе с RT рассказал специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

"Новые смартфоны оснащены максимальным зарядом батареи, из-за этого современные аппараты могут сильно нагреваться", – пояснил эксперт.

По его словам, не следует использовать энергозатратные приложения, в том числе игры, однако от одного звонка, например, ничего не будет. Также к перегреву устройства может привести использование чехла во время зарядки.

В заключение Масалович предостерег владельцев гаджетов от использования неоригинальных зарядных устройств и батарей.

Ранее пользователям рекомендовали очищать кэш смартфонов хотя бы раз в месяц. Дело в том, что замедление работы устройств чаще всего вызвано тем, что их память переполнена.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!