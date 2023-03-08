В России начали продавать активированные за рубежом iPhone – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд российских ритейлеров стал осуществлять продажи активированных за рубежом смартфонов iPhone. Об этом со ссылкой на источники на рынке пишет газета "Известия".

Источник газеты сообщил, что у многих российских ритейлеров уже есть или планируются к продаже распакованные iPhone, потому что только так можно получать большие объемы для реализации. По его словам, мелкие продавцы продолжат ввозить в страну неактивированные устройства небольшими партиями, но стоить такие смартфоны будут дороже.

Причиной ввоза уже активированных устройств называют то, что зарубежные партнеры опасаются разрыва контракта с Apple.

"Товар покупает из США дистрибьютор из Турции, ОАЭ или других, импортирует к себе в страну, а затем перепродает в Россию. Если продукция отслеживаемая, например iPhone, то девайсы сообщают, откуда устройство активируется. Так Apple может понять, кто перепродал смартфон в РФ и разорвать контракт с этой компанией", – заявил собеседник газеты.

Опрошенные газетой эксперты заявили, что продажа уже активированных iPhone не затронет потребителей, если они собираются пользоваться устройством в РФ и ремонтировать его на территории страны. Они пояснили, что общемировая гарантия в год на iPhone начинает действовать с момента активации гаджета, и поэтому в случае покупки уже активированного устройства, рассчитывать придется только на сервисную поддержку у продавца.

Ранее сообщалось, что иностранные посредники могут отказаться от поставок iPhone в РФ по параллельному импорту. Причиной этого назывались санкции США против РФ, введенные 24 февраля 2023 года.

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