Apple анонсировала "весенний" iPhone в желтом цвете

Фото: apple.com

Apple анонсировала "весенние" iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете, сообщает "Газета.ру".

"Новые цвета для iPhone 14 и 14 Plus никак не повлияли на характеристики смартфонов и их комплектацию, по сути, это те же самые устройства", – отмечается в сообщении.

Тем не менее в Apple напомнили, что iPhone 14 и 14 Plus отличаются от предшественников высоким временем автономности новинок, производительностью камеры для создания фото и видео. Кроме того, отличается экстренный сигнал SOS по спутниковой связи.

Отмечается, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max не получили "весенние" обновления.

Ранее сообщалось, что 30 сентября 2022 года официальный дилер Apple в России re:Store начал продажи двух новых моделей iPhone 14. В магазинах представлены модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 128, 256 и 512 гигабайт, а также один терабайт.



В России стартовали продажи новых iPhone

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